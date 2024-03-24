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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن القومي الأمريكي ينفي تورط كييف في هجوم موسكو

صدى البلد

نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، تورط كييف في هجوم موسكو، مشيرة إلى أن تنظيم داعش يتحمل منفردا مسؤولية الهجوم.

ولفتت واتسون، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، إلى أن الولايات المتحدة نقلت معلومات لروسيا في أوائل مارس بشأن هجوم محتمل في موسكو .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس في خطاب متلفز إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجانب الأوكراني يعد "ثغرة" على الحدود حتى يتمكن الإرهابيون من عبورها. وتعهد بتحديد هوية كل من يقف وراء الهجوم على قاعة مدينة كروكوس ومحاسبتهم، وأعلن يوم 24 مارس، يوم حداد وطني.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف المركز التجاري "كروكوس" بضواحي العاصمة الروسية إلى 133 شخصا، مؤكدة أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بعد رفع الأنقاض.

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