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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشار سيارات سحب مياه الأمطار بشوارع القليوبية.. صور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

قامت الوحدات المحلية ومجالس المدن بالقليوبية بالتنسيق مع شركة المياه فى الدفع بالسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة وأسفل الكباري والأنفاق حتى لا تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين.
 

من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ، حيث أصدر  عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.


وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، إنه تم الدفع بعدد كبير من السيارات للتعامل مع مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة.


وأكد مجاهد أن الشركة رفعت حالة الطوارئ طوال لمواجهة تقلبات الطقس السيئ وسقوط الأمطار على شوارع المحافظة، مشيرا إلى أن هناك خطة لدى الشركة بالتنسيق مع المحافظة والأحياء للدفع بسيارات شفط في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وكذلك مطالع ومنازل الكباري لتجنب تعطل حركة المرور.

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القليوبية الطقس السيئ المهندس مصطفى مجاهد حركة المرور شفط مياه الأمطار

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