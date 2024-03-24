شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

أعلنت شركة Stellantis، المالكة لعلامات تجارية مشهورة مثل دودج وكرايسلر، عن قرارها بتخفيض عدد الموظفين في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والبرمجيات بمقدار يقدر 400 شخص.

يأتي هذا القرار في ظل تحديات صناعة السيارات العالمية والضغوط التنافسية المتنامية.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز كفاءتها وتحسين هيكل تكاليفها، وذلك بهدف البقاء تنافسية في سوق السيارات المتنامية

سيتم تنفيذ عمليات التسريح اعتبارًا من 31 مارس، حيث سيحصل الموظفون الذين سيتم تسريحهم على مكافأة نهاية الخدمة والدعم في عملية التحول الوظيفي.

و يخشى البعض من حدوث المزيد من عمليات التسريح في المستقبل، خصوصًا مع تشديد الشروط واللوائح الخاصة بالتسريح الوظيفي في الشركة.