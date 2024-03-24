جوتيريش: ما يحدث ضد المدنيين في غزة انتهاك للقانون الدولي

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي هي حماية المدنيين، وعندما ننظر إلى الطريقة الت تتم من العمليات العسكرية في غزة، فإن هناك انتهاكا للقانون الدولي في حماية المدنيين.

وقال جوتيريش، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية سامح شكري، أنه من الواضح، أن المساعدات الإنسانية لا بد أن يتم ضمانها بقرار من مجلس الأمن، مشيرا إلى أن إعاقة دخول المساعدات الإنسانية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لم يطالب بدخول غزة، لأنه منذ يومين طلب رئيس الأونروا دخول غزة، وتم رفض هذا الطلب.