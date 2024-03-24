رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

تألقت الفنانة رانيا منصور، في إطلالة جديدة لها عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت رانيا منصور بلوك محتشم وحجاب، وملامح طبيعية دون التكلف في الميك آب، وخطفت أنظار الجمهور.

كان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، وبطولة هاني رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور،دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

وشاركت رانيا في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى،أحمدوفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس،حجاج عبدالعظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلى.