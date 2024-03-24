موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

أوقعت قرعة المباريات الخاصة بدور الثمانية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مواجهة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وتجري مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية بين الزمالك ومودرن فيوتشر يوم 31 مارس، وتقام مباراة الإياب بينهما في 7 أبريل، وستكون المباراتان في الساعة العاشرة مساءً باستاد القاهرة.

ويلتقي الفائز في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر مع الفائز في مباراة الملعب المالي ودريمز الغاني في نصف نهائي البطولة، وسيكون اللقاء الأول في القاهرة سواء كان الفريق الفائز الزمالك أو مودرن فيوتشر، بينما ستكون المباراة الثانية خارج القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

تبث مجموعة قنوات bein sport مباريات النادي الزمالك ومودرن فيوتشر، حيث إنها القناة الحصرية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد أن احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بينما جاء أبو سليم الليبي في المركز الثاني بـ9 نقاط.