مقبرة جماعية للشهداء.. الاحتلال يقـ.تل 5 من الأطباء والممرضين بمجمع الشفاء

أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الأحد أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قتـ.لت 5 من الأطباء والممرضين في مجمع الشفاء الطبي.

وقال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن مجمع الشفاء تحول من أكبر مستشفى في القطاع إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير، منوهًا بأن الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي على مدار 7 أيام متتالية، والاتصالات منقطعة مع جميع العاملين.

وأضاف ياغي، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجرحى في القطاع ليس أمامهم سوى التوجه إلى مستشفيات صغيرة بخدمات طبية محدودة.

وأشار إلى أن هناك انهيارًا تامًا للمنظومة الصحية في شمال غزة رغم عمل الفرق الطبية الميدانية بمراكز الرعاية الأولية، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال لم تحترم أي قوانين خلال اقتحامها الأراضي الفلسطينية.

ونوه بأن جميع المرضى في مجمع الشفاء تم احتجازهم في مبنى صغير، ولا يوجد أي خدمات يمكن تقديمها للمستشفى.