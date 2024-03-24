محمد سلامة ينشر صورة مع الأبطال الصغار بمسلسل إمبراطورية ميم

نشر المخرج محمد سلامة صورة جديدة مع الأبطال الصغار من مسلسل إمبراطورية ميم، الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024.

وعلق محمد سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، على الصورة قائلا: "مع العصابة اليوم اللي مش بيصوروا فيه بيكون يوم وحش قوي، أشطر الشاطرين وعاملين مجهود جبار في الحفظ والسهر والمذاكرة، ريمون توفيق، آدم وهدان، مني زاهر".

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.