في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

يصادف اليوم ال 24 من مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، والتي أتمت عامها ال 78.

وتحرص الفنانة نادية الجندي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل نادية الجندي، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد نادية الجندي، على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وتميل نادية الجندي، إلى اختيار ألوان الشعر البنية والشقراء الذي يتناسب مع لون بشرتها كما تفضل الشعر القصير .

وإليكم صور نادية الجندي