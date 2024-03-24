الأكاديمية العربية تنظم مؤتمرا حول "الثقافة الإعلامية والسلام العالمي".. 22 أبريل

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن تنظيم مؤتمر بعنوان "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي" خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ أبريل المقبل، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بالتعاون مع بين الأكاديمية العربية وتحالف اليونسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية وجامعة (اوتونوما) برشلونة بإسبانيا والمعهد الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم 22 أبريل وبحضور المشاركين في المؤتمر من الخبراء وأساتذة الجامعات والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني من مصر والدول العربية والولايات المتحدة وكندا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا والهند والصين وروسيا الاتحادية ونيجيريا، علاوة على ممثلي مكاتب اليونسكو بالمنطقة العربية والمدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو لقطاع الاتصال والمعلومات من المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بباريس.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حريصة على القيام بدورها المجتمعي وتبنى هذه التوجهات الإيجابية التي من شأنها تعزيز المساندة المجتمعية، مستعرضا الدور المهم للإعلام كوسيلة مهمة في نمو المجتمع العربي.

وأشاد عبدالغفار بالدور الهام والوطني الذي يقوم به الإعلام في دعم كافة القضايا الوطنية والقومية، منوها بالدور الهام لكافة المؤسسات الإعلامية في نشر الوعي وتقديم المعلومات الصحيحة لكافة المواطنين في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الأكاديمية العربية تستضيف خلال شهر أبريل المقبل 2400 شاب وفتاة من كل أنحاء العالم للتسابق في مسابقة كأس العالم للبرمجة وحل المشكلات وذلك في مدينة الأقصر.

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