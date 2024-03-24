هل فشلت؟.. المدير التنفيذي لـ بنتلي يلقي اللوم على الفقراء والاقتصاد

تعيش شركة “بنتلي” المصنعة لسيارات الفخامة فترة صعبة في السوق العالمي.

وتوضح الأرقام العامة للمبيعات أن العلامة التجارية تعاني لتحقيق أرقام جيدة، وفشل في جذب العملاء المحتملين.

وقد ألقى الرئيس التنفيذي للشركة الضوء أخيرًا على الحقائق، كاشفًا الأسباب التي تجعل السحر يتلاشى.

أسباب انهيار شركة بنتلي

ووفقًا للتفاصيل المشاركة من قبل Cartoq، قال الرئيس التنفيذي للشركة «أدريان هالمارك» إن عملائهم يصبحون الآن مترددين في شراء السيارات الفاخرة لأنهم ليسوا مرتاحين في التأكيد على التفاوت المتزايد بين الفقراء والأثرياء.

كما ألقى المسئول الأعلى باللوم على الاقتصاد الضعيف وارتفاع الفائدة، الأمر الذي أدى إلى وقوع الشركة في هذا الوضع، وتضرر شهرتها لدى عملائها.

وفيما يتعلق بأرقام المبيعات لعام 2023، نجحت بنتلي فقط في بيع 13,560 سيارة في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الرقم الإجمالي بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2022.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أهم العلامات التجارية للسيارات الفاخرة نتائج مبيعات جيدة، ونجحت في بيع أعداد كبيرة من الوحدات في العام الماضي.

ووسط جميع الارتفاعات والانخفاضات، كان هناك قاعدة جماهيرية مخلصة للعلامة التجارية في الهند، لا تفوت أي فرصة لإبراز سياراتها البريطانية على الطرقات.

وتصدر القائمة نجوم بوليوود بما في ذلك أمير خان، أبهيشيك باتشان، وشيلبا شيتي، وجاكي شروف، وأكشاي كومار بين آخرين.