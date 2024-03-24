عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش النيجيري ينقذ الطلاب المختطفين قبل انتهاء موعد الحصول على فدية

في تطور مهم، نجح الجيش النيجيري في إنقاذ الطلاب والموظفين الذين اختطفهم مسلحون في وقت سابق من هذا الشهر من مدرسة في المنطقة الشمالية من البلاد. تمت عملية الإنقاذ قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد لدفع الفدية.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن عملية الاختطاف تمت يوم 7 مارس في بلدة كوريغا الواقعة في ولاية كادونا شمال غرب البلاد. وتشير التقارير الأولية إلى أن 287 طالباً قد تم أسرهم. ومع ذلك، أكد الجيش إنقاذ 137 رهينة – 76 أنثى و61 رجلاً – في ولاية زامفارا المجاورة.

وصرح اللواء إدوارد بوبا، متحدثًا نيابة عن الجيش، أن العملية الناجحة تمت من خلال جهد منسق شاركت فيه السلطات المحلية والوكالات الحكومية في جميع أنحاء البلاد. وتم إطلاق سراح الرهائن الذين تم إنقاذهم في الساعات الأولى من يوم الأحد ويخضعون حاليًا لتقييمات طبية قبل لم شملهم مع عائلاتهم.

وتأتي عملية الإنقاذ وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطلاب في نيجيريا، مع تكرار حوادث الاختطاف التي تستهدف المؤسسات التعليمية. وكان حاكم ولاية كادونا أوبا ساني قد أشار في وقت سابق إلى اختطاف أكثر من 200 شخص في حادثة كوريجا. ومع ذلك، تشير التقارير المتضاربة إلى أرقام مختلفة، مما يجعل العدد الدقيق للرهائن لا يزال غير مؤكد. ويزعم بعض شيوخ المجتمع المحلي أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن، في حين من المتوقع الحصول على توضيح من جبرين أمينو، المتحدث باسم والدي كوريجا، يوم الاثنين.

يذكر أن عملية الاختطاف في كوريجا تسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق في نيجيريا، حيث تلجأ العصابات الإجرامية على نحو متزايد إلى عمليات الاختطاف للحصول على فدية. وهذا التكتيك، الذي استخدمته في البداية الجماعة الجهادية بوكو حرام، تم تبنيه الآن من قبل عناصر إجرامية مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وقد اضطرت الأسر والمجتمعات، وخاصة في شمال نيجيريا، إلى التفاوض مع هذه الجماعات، وكثيرا ما لجأت إلى بيع الأصول لضمان إطلاق سراح أحبائها.

توفر عملية الإنقاذ الناجحة التي قام بها الجيش النيجيري بصيص من الأمل وسط التحديات الأمنية المستمرة في البلاد، مما يسلط الضوء على أهمية الجهود المنسقة لمكافحة الإجرام وضمان سلامة المواطنين، وخاصة الطلاب والفئات السكانية الضعيفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ظاهرة نادرة تسبب تعطل شبكات الهاتف والاتصالات في هذا الموعد!

أستاذ علاقات دولية تتهم الغرب بالتورط مع أوكرانيا في حادث كروكوس سيتي

مخاوف بشأن تهديد تنظيم داعش للأمن الأوروبي.. تقرير

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

بالقراءات العشر.. مآذن الأزهر تنقل أصوات ترتيل القرآن في صلاة التراويح

كما قضينا على هامان.. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وقــ ـتل السنوار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

هل فشلت؟.. المدير التنفيذي لـ بنتلي يلقي اللوم على الفقراء والاقتصاد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ