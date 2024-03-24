الجيش النيجيري ينقذ الطلاب المختطفين قبل انتهاء موعد الحصول على فدية

في تطور مهم، نجح الجيش النيجيري في إنقاذ الطلاب والموظفين الذين اختطفهم مسلحون في وقت سابق من هذا الشهر من مدرسة في المنطقة الشمالية من البلاد. تمت عملية الإنقاذ قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد لدفع الفدية.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن عملية الاختطاف تمت يوم 7 مارس في بلدة كوريغا الواقعة في ولاية كادونا شمال غرب البلاد. وتشير التقارير الأولية إلى أن 287 طالباً قد تم أسرهم. ومع ذلك، أكد الجيش إنقاذ 137 رهينة – 76 أنثى و61 رجلاً – في ولاية زامفارا المجاورة.

وصرح اللواء إدوارد بوبا، متحدثًا نيابة عن الجيش، أن العملية الناجحة تمت من خلال جهد منسق شاركت فيه السلطات المحلية والوكالات الحكومية في جميع أنحاء البلاد. وتم إطلاق سراح الرهائن الذين تم إنقاذهم في الساعات الأولى من يوم الأحد ويخضعون حاليًا لتقييمات طبية قبل لم شملهم مع عائلاتهم.

وتأتي عملية الإنقاذ وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطلاب في نيجيريا، مع تكرار حوادث الاختطاف التي تستهدف المؤسسات التعليمية. وكان حاكم ولاية كادونا أوبا ساني قد أشار في وقت سابق إلى اختطاف أكثر من 200 شخص في حادثة كوريجا. ومع ذلك، تشير التقارير المتضاربة إلى أرقام مختلفة، مما يجعل العدد الدقيق للرهائن لا يزال غير مؤكد. ويزعم بعض شيوخ المجتمع المحلي أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن، في حين من المتوقع الحصول على توضيح من جبرين أمينو، المتحدث باسم والدي كوريجا، يوم الاثنين.

يذكر أن عملية الاختطاف في كوريجا تسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق في نيجيريا، حيث تلجأ العصابات الإجرامية على نحو متزايد إلى عمليات الاختطاف للحصول على فدية. وهذا التكتيك، الذي استخدمته في البداية الجماعة الجهادية بوكو حرام، تم تبنيه الآن من قبل عناصر إجرامية مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وقد اضطرت الأسر والمجتمعات، وخاصة في شمال نيجيريا، إلى التفاوض مع هذه الجماعات، وكثيرا ما لجأت إلى بيع الأصول لضمان إطلاق سراح أحبائها.

توفر عملية الإنقاذ الناجحة التي قام بها الجيش النيجيري بصيص من الأمل وسط التحديات الأمنية المستمرة في البلاد، مما يسلط الضوء على أهمية الجهود المنسقة لمكافحة الإجرام وضمان سلامة المواطنين، وخاصة الطلاب والفئات السكانية الضعيفة.