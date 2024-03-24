عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلاف فواخرجي: مبحبش التصنع ولا أبحث عن الكمال

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

حلت الفنانة سلاف فواخرجي ضيفة إيناس سلامة الشواف، في برنامجها ألبوم صور على راديو إنرجي ٩٢.١.


وتحدثت سلاف عن الصور في حياتها  وقالت:" أميل للصورة الطبيعية التي ليس فيها الكثير من التصنع"، وعن طريقة تعاملها مع المواقف، قالت: "بشوف الموضوع من أكثر من زاوية وأعطي الكثير من المبررات للأشخاص في المواقف المختلفة، والأمر زاد بسبب طبيعة الشغل وأصبح من الضروري عدم الحكم على الشخص من جانب واحد".

 

وعن احتفاظها بالصور أم حرصها على مسحها خاصة إن كانت تحمل ذكريات سيئة، قالت: " بمسح الصور حسب المواقف والأشخاص ولكني في الكثير من المواقف  احتفظ بالصور  لأن كل صورة هي جزء من حياتي حتي وان كانت مؤلمة".


وعن أفضل الصور التي تحبَّ التقاطها قالت: "بكون قاسية على نفسي، فأنا لا أبحث عن الصورة الكاملة أو الكمال بحاول أكون صادقة وأسعي أن أكون صورة حقيقية، وأكملت: "بحب الصورة الشخصية والجماعية وفقا للأشخاص الموجودين  في الصورة".


وعن صوّر الأحداث في فلسطين وانتقاد بعض النجوم لنشر تفاصيل حياتهم اليومية في ظل المعاناة هناك، قالت: "صور فلسطين رجعت القضية إنها تكون قضية الإنسانية في العالم، لا أستطيع لوم البعض في نشر الصور وسط القضية، بقيت ثلاثة شهور مسخرة صفحاتي للقضية  ولدعم أهالينا في فلسطين ولكن بعض مرور وقت أصبح من الضروري ان تعيش حياتك".

سلاف فواخرجي الفنانة سلاف فواخرجي إيناس سلامة الشواف راديو إنرجي خريطة راديو إنرجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

صبا مبارك تتصدر تريند إكس قبل عرض الحلقة الأخيرة من “لحظة غضب”

الحشاشين الحلقة 13.. السلطان الجديد يتحدى حسن الصباح|صور

الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يقتل نظام الملك

Dune: Part Two يعود لتصدر البوكس أوفيس.. تعرف على إيراداته العالمية

الحرب قادمة 16 يونيو.. برومو جديد للموسم الثاني من House of the Dragon

كانت حلقة والكلب آخره يعضني.. حمادة خلال يكشف كواليس مقلب رامز جلال

الحشاشين يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watchit

بعد 24 سنة من زيزينيا.. عتبات البهجة يجمع وفاء صادق ويحيى الفخراني

ترشيحاتنا

ظاهرة نادرة تسبب تعطل شبكات الهاتف والاتصالات في هذا الموعد!

أستاذ علاقات دولية تتهم الغرب بالتورط مع أوكرانيا في حادث كروكوس سيتي

مخاوف بشأن تهديد تنظيم داعش للأمن الأوروبي.. تقرير

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

بالقراءات العشر.. مآذن الأزهر تنقل أصوات ترتيل القرآن في صلاة التراويح

كما قضينا على هامان.. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وقــ ـتل السنوار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

هل فشلت؟.. المدير التنفيذي لـ بنتلي يلقي اللوم على الفقراء والاقتصاد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ