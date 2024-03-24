سلاف فواخرجي: مبحبش التصنع ولا أبحث عن الكمال

حلت الفنانة سلاف فواخرجي ضيفة إيناس سلامة الشواف، في برنامجها ألبوم صور على راديو إنرجي ٩٢.١.



وتحدثت سلاف عن الصور في حياتها وقالت:" أميل للصورة الطبيعية التي ليس فيها الكثير من التصنع"، وعن طريقة تعاملها مع المواقف، قالت: "بشوف الموضوع من أكثر من زاوية وأعطي الكثير من المبررات للأشخاص في المواقف المختلفة، والأمر زاد بسبب طبيعة الشغل وأصبح من الضروري عدم الحكم على الشخص من جانب واحد".

وعن احتفاظها بالصور أم حرصها على مسحها خاصة إن كانت تحمل ذكريات سيئة، قالت: " بمسح الصور حسب المواقف والأشخاص ولكني في الكثير من المواقف احتفظ بالصور لأن كل صورة هي جزء من حياتي حتي وان كانت مؤلمة".



وعن أفضل الصور التي تحبَّ التقاطها قالت: "بكون قاسية على نفسي، فأنا لا أبحث عن الصورة الكاملة أو الكمال بحاول أكون صادقة وأسعي أن أكون صورة حقيقية، وأكملت: "بحب الصورة الشخصية والجماعية وفقا للأشخاص الموجودين في الصورة".



وعن صوّر الأحداث في فلسطين وانتقاد بعض النجوم لنشر تفاصيل حياتهم اليومية في ظل المعاناة هناك، قالت: "صور فلسطين رجعت القضية إنها تكون قضية الإنسانية في العالم، لا أستطيع لوم البعض في نشر الصور وسط القضية، بقيت ثلاثة شهور مسخرة صفحاتي للقضية ولدعم أهالينا في فلسطين ولكن بعض مرور وقت أصبح من الضروري ان تعيش حياتك".