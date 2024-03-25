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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

كارول سماحة
كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت كارول سماحة، مرتديه بنطال باللون الأسود مع توب من نفس اللون، ونسقت معهما قفطانا لافتا ومميزا باللون الأسود، ذا تصميم بسيط× ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارول سماحة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه. 

كما اختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور كارول سماحة 

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