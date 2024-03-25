نقاد: إياد نصار الأفضل في صلة رحم وأشغال شاقة عمل محترم |تقرير

انتهى النصف الأول من دراما رمضان 2024، وتستعد العديد من المسلسلات لطرح حلقاتها الأخيرة بعدما انتشرت موضة مسلسلات الـ 15 حلقة.

من أبرز الأعمال التي نالت إشادات خلال الأسبوعين الماضيين مسلسلات صلة رحم وأشغال شقة ومسار إجباري التي شهدت قصصا مهمة وأداء تمثيليا قويا.

وقالت الناقدة ماجدة موريس إن مسلسلي مسار إجباري وصلة رحم من أفضل الأعمال التي شاهدتها خلال النصف الأول من شهر رمضان.

كما أشادت ماجدة موريس بمسلسلي سر إلهي وعتبات البهجة موضحة أنها أعمال هامة وتشهد آداء تمثيليا قويا من أبطالها.

وأوضحت ماجدة موريس أن أغلب المسلسلات تشهد أجيالا من الممثلين الجدد الذين يقدمون آداء تمثيليا جيدا، موضحة:" يحيى الفخراني مهم وابنه كمان في المسلسل تمثيله مبشر".

واستطردت قائلة:" يحيى الفخراني بيقدم أفضل تمثيل النجوم الكبار وإلى جانبه الفنان صلاح عبد الله.. لكن بالنسبة للشباب عصام عمر وأحمد داش قدموا أدوارا رائعة في مسار إجباري وشالوا المسلسل".

وأشادت ماجدة موريس بمسلسل صلة رحم الذي يعرض فكرة قوية ومهمة، موضحة:" إياد نصار عامل دور مجنون ومقدمه بشكل قوي ومزج بين الحلم الشخصي وبين إنه قضية عامة.. وأسماء أبو اليزيد من الجيل الجديد المبشر".

كما أثنت على آداء الفنانة صابرين وبسمة في مسلسل مسار إجباري، وروجينا ونهى عابدين في سر إلهي.

فيما قال الناقد طارق الشناوي إن الوقت مبكرا لحسم الأفضل في دراما رمضان 2024 لكن هناك بعد الأعمال المتميزة حتى الآن.

ووصف الناقد طارق الشناوي مسلسل أشغال شاقة بأنه عمل متميز، لإن الكتابة فيه مختلفة وخارجة عن الصندوق، وشهدت أحداثه لمحات إبداعية من الكوميديا غير التقليدية.

وأثنى أيضا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على شيرين وخالد دياب في تأليف وإخراج مسلسل أشغال شقة الذي قدموا من خلاله مواقف جادة أدت إلى الضحك.

وعلى مستوى التمثيل قدم هشام ماجد وأسماء جلال جدية في التمثل، ويضاف لهما مصطفى غريب الذي اقترب هذا العام من الجمهور وهو كوميديان قادم بقوة للساحة الفنية.

أما أفضل ممثل حتى الآن فاختار الناقد طارق الشناوي إياد نصار في مسلسل صلة رحم، ومعه أسماء أبو اليزيد ويسرا اللوزي بطلتي العمل.

واستطرد في الإشادة بآداء سلمى أبو ضيف في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، وصبا مبارك في لحظة غضب.

وتحدث الفنان طارق الشناوي عن جودة صناعة مسلسل الحشاشين من حيث التصوير حسين عسر، والموسيقى التصويرية أمين أبو حافة، والإخراج بيتر ميمي موضحا:"عامل شغل هايل وصعب وفيه طاقة إبداعية عالية جدا".