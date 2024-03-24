غدا.. أمسية روحانية من الإنشاد الديني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمسية فنية لصالون أوبرا الإسكندرية الثقافي، غدا الإثنين، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تعقد الأمسية، ضمن الفعاليات الرمضانية لوزارة الثقافة، ويقدمها الفنان محمد الإبياري، وتستضيف فرقة الأنفوشي للإنشاد الديني والتي تقدم باقة مختارة من أجمل المؤلفات الروحانية.

تجدر الإشارة إلى أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا ثريا للاحتفال بشهر رمضان المعظم، يضم العديد من الأمسيات الفنية ذات الطابع الروحاني والديني، إلى جانب حفلات فنية لكبار الفنانين وسهرات للدول العربية والإسلامية.