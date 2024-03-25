حل الفنان صبري فواز، ضيفا ببرنامج "حبر سري" المعروض بفضائية "القاهرة والناس"وخلال لقائه أطلق العديد من التصريحات النارية.

صبري فواز يفتح النار على يوسف الشريف وماجد المصري

وخرج الفنان صبري فواز ليتحدث عن كواليس عدد من الأعمال الفنية التي شارك فيها، وشن هجوماً على الفنان يوسف الشريف والفنان ماجد المصري كل هذا نكشفه فى الفيديو القادم:



كما كشف حقيقة تعرضه إلى التهديدات بعدما جسد شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي في مسلسل "الاختيار 3".

ووجه "فواز" سهام النقد إلى مواطنه الفنان يوسف الشريف، بسبب إعلان الأخير في وقت سابق رفضه لمس السيدات وتبادل القبلات والأحضان معهن خلال عمله.