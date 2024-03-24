مسار إجبارى 14.. تورط علي وحسين في جريمة قـ تل

عرضت اليوم الحلقة 14 من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر اللان يجسدان شخصيتين باسم “علي وحسين.

شهدت احداث الحلقة قيام مجدي حشيش بطرد عنايات من المنزل بعدما حصل على عقد الشقة من المالك الحقيقي. هددهم بتسليم الشيكات للنيابة وسجن علي وحسين.

وشهدت احداث الحلقة تصوير فيديو لعلى وحسين وهم يتوجهون لزيارة الممرض قبل وقوع الجريمة وسؤالهم عن علاقته بوالدهم، ولكن وجدوهغارقاً في دمه.





ونتيجة لاختطاف زين وطرد عنايات من الشقة وتورط وحسين في جريمة قتل الممرض وتهديد الشيكات، اضطر عصام عمر إلى الاعتذار للمحامي مجدي حشيش والتوسل إليه بأن يترك.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان.