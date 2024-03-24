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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب 14.. ياسين يتخلى عن شقيقه سامح

صدى البلد


عرضت الحلقة 14 من مسلسل “صيد  العقارب”، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق. 

 

شهدت أحداث الحلقة تدخل إسماعيل الغول، الأب، لمنع ياسين من مهاجمة أخيه، ويعاتبه ياسين على معرفته بسبب الجريمة


 

. ومع ذلك، يؤكد إسماعيل أنه علم بالأمر فقط قبل يوم واحد، ولا يستطيع تسليم ابنه للعدالة، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى تعريض حياته للخطر.

 

إذ يعتبر القتل تحولًا من قتل غير مقصود إلى جريمة قتل متعمدة، وهذا يعني أن سامح سيواجه عقوبة الإعدام عند اكتشاف هذه الحقيقة.

 

وكشف ياسين أنه لن يتدخل بعد الآن لحماية أخيه سامح.
 

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادةالثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمالالاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثمإعادة تصديره.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلةالحاج متولي”.

الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب غادة عبد الرازق

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