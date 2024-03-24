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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى |فيديو

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي وأجبرت المعتكفين فيه على مغادرته.

وكان قد أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 40 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى |فيديو
قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى |فيديو

واعتقلت قوات الاحتلال شابا، لم تعرف هويته بعد، قرب باب الأسباط، بعد تفتيش مركبته.

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