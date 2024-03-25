برلماني يفجر مفاجأة عن أزمة السكر في مصر

كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لنقص أدوية السكر والمناعة، مشيرا إلى أننا نواجه نقص شديد في أدوية المناعة والسكر خاصة أدوية السكر لدى الأطفال.

وأضاف إيهاب رمزي، خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مسا اليوم الأحد، إلى أن مستشفيات التأمين تعاني من نقص هذه الأصناف من الأدوية رغم ثبات سعر الصرف، وتوجيه الرئيس

وتابع الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن يرد وزير الصحة عن سبب نقص الأدوية في مستشفيات التأمين الصحي، لافتا إلى أنه في أول انعقاد لمجلس النواب سترد وزارة الصحة عن هذا التساؤل.