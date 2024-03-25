بسعر 35 جنيها للكيلو..ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في الأسواق قريبا

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن توجيهات لمصانع البنجر بتسليم طن السكر الحر للقطاع التجاري بسعر 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع بهدف طرحه للمستهلك في الأسواق بكميات كبيرة بسعر 35 جنيها للكيلو.

وأوضحت المصادر أن شركة السكر للصناعات التكاملية - شركة حكومية - مستمرة في توفير السكر التمويني بسعر 12.60 جنيه للمستفيدين من منظومة الدعم كما أنها مستمرة في توفير سكر المبادرة بسعر 27 جنيها للكيلو.

ولفتت المصادر إلى أن دخول موسم البنجر مع طرح الطن بسعر 32 ألف جنيه سيوفر كميات كبيرة من السكر الحر في الأسواق وسيحل أزمة نقص السكر التجاري في الأسواق كما هو متوفر بالنسبة للمستفيدين من منظومة الدعم على بطاقات التموين.

وأكدت المصادر أن الصناعات الغذائية تحصل على طن السكر تسليم أرض المصنع بسعر 35 ألف جنيه منذ شهرين تقريبا.

توفير السكر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية

في الوقت نفسه تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السكر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالطاقات كما توفر السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.



