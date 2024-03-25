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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مدرب مصر السابق يكشف عن سبب مغادرة حجازي معسكر المنتخب

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب حسم نظام التعامل مع الأندية بشأن تعارض مواعيد المباريات بين المنتخب وأي نادٍ، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يحدث تفاهم والوصول لاتفاق لأن اللاعبين تتواجد مع أنديتهم بشكل أكبر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مصلحة منتخب مصر دائما رقم 1، وأيضًا أن يكون اللاعبين في أعلى مستوى فني مع فرقهم، ومستقبلا سيكون هناك متابعات من جانب حسام حسن مع كل الأندية وتوصيات فنية، لأن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين".

وأضاف: "حسام حسن حدد طريقة عمله مع المنتخب, والمرحلة المقبلة بالتأكيد لابد من وجود تفاهم وألا يكون هناك أي صدام، وأن يخرج الطرفين فائزين في كل المعسكرات، ويجب أن يسود الهدوء بين المنتخب المصري وباقي الأندية، لأن نجاح اللاعبين في أنديتها سيفيد بالتأكيد الجهاز الفني ومنتخب مصر".

وأكمل: "الطبيعي ألا يكون هناك أي مجاملات للأندية على حساب منتخب مصر، وحسام حسن في النهاية يحاسب على النتائج، ولن يكون هناك مجاملة من جانبه في اختيارات اللاعبين تحديدًا".

وزاد: "معظم المنتخبات في العالم بالتأكيد تضم لاعبين من الأندية المستقرة والناجحة، وبالتأكيد طبيعي أن يكون للأهلي لاعبين أكثر عددًا في منتخب مصر، وهي فكرة في كل المنتخبات العالمية".

وواصل: "هناك تفوق فني بالفعل للنادي الأهلي، وبالتأكيد يتم الاستفادة من ذلك، وحسام حسن لم يوضح رؤيته الفنية بشأن عدم مشاركة بعض اللاعبين منهم حجازي، قد تكون رؤيته أن يشارك رامي ربيعة في اللقاء الأول ثم حجازي في المباراة الثانية، ولكن سفره لظروف أسرية بسبب إجراء زوجته لعملية جراحية".

وتابع: "أداء منتخب مصر كان متوسط في لقاء نيوزيلندا، لا نريد التضخيم و(الأفورة)، وحسام حسن يحتاج لوقتًا من أجل العمل بشكل أفضل، البعض يستعجل النتائج دائما في الولاية الجديدة لأي مدير فني جديد، ولكن المكسب شئ جيد، لازال هناك متسع من الوقت من أجل الظهور بشكل أفضل".

وأشار إلى أنه لا يريد الحديث كثيرًا عن الأمور الفنية في لقاء مصر ونيوزيلندا، ويجب عدم تقييم الأداء في أول لقاء لـ حسام حسن، موضحًا أن إمام عاشور إصابته أثرت نوعًا ما خصوصا أن بديله حمدي فتحي لا يمتاز بنفس الخصائص الهجومية.

وأضاف: "تغييرات شكري ومصطفى فتحي كانت متأخرة نوعًا ما، لكن يجب الصبر على الجهاز الفني، هناك أمور ستتضح بشكل أكبر أمام الجهاز الفني لمنتخب مصر بمرور الوقت".

وأتم: "مروان عطية أدى الدور الدفاعي بشكل جيد، ولا يجب التسرع في الأحكام، علينا منح حسام حسن فرصة العمل مع منتخب مصر، لا نريد تعلية سقف الطموحات، لأننا نحتاج مزيد من الوقت وأيضا الهدوء".

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