عباءة من التراث الأفريقي والماليزي.. انتصار تطل بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

أطلت الفنانة انتصار، بإطلالة رمضانية لافتة، وحصدت إعجاب العديد من متابعيها في شهر رمضان الفضيل.

العباءة التي ارتدتها انتصار، من تصميم مصمم الأزياء محمود غالي، وهي عباءة ذات ألوان مبهجة، تمزج بين التراث الأفريقي والماليزي، والقماش بروكار هندي، أسفله بلوزة من الحرير بلون الفوشيا، مع بنطلون أزرق اللون، وانتعلت حذاء أنيقا متسقا مع لون العباءة، ما أضفى عليها مزيدا من الأناقة.

من المعروف أن انتصار ظهرت في رمضان الجاري، ضيفةً على برنامج “رامز جاب من الأخر”، الذي يقدمه رامز جلال، ويعرض على فضائية "إم بي سي مصر"، كما شاركت في بطولة مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” بطولة سلمى أبوضيف، وظهرت كضيفة شرف في المسلسل الكوميدي “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، وحصدت بهذين الدورين إشادات الجمهور والنقاد معا.