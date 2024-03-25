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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولون إسرائيليون: أمريكا لن تستخدم الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار بغزة

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنه من غير المتوقع في هذه المرحلة أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وأوضح المسؤولون أن سبب ذلك لأن مشروع القرار  يربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الأسرى، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

 

وبحسب المسؤولون أنه من غير المتوقع أيضا أن تستخدم روسيا حق النقض "الفيتو" ضد القرار لأنه لا يدين حركة حماس بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر.

 

وإذا تم تمرير القرار، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي يتبنى فيها مجلس الأمن قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي بعد قليل على مشروع قرار مقترح يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.

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