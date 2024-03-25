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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم يستقبل سفيرة الولايات المتحدة لبحث التوسع في مدارس "STEM”

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وفى مستهل اللقاء، أشاد الدكتور رضا حجازي بقوة العلاقات المصرية الأمريكية على كافة الأصعدة، وما تشهده من تطور في كافة القطاعات، لاسيما فى مجال التعليم قبل الجامعي.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تربطها علاقة استراتيجية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مشيرا إلى أوجه التعاون بين الجانبين فى عدة محاور، منها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، والتى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مؤكدا حرص الوزارة على التوسع في هذه المدارس خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث إنها تعد من النقاط المضيئة فى التعليم المصرى، لما تمتلكه من مناهج، وآليات تقييم، وأنشطة، فضلاً عن الاهتمام بالنواحى الشخصية للطلاب.

كما استعرض الوزير آليات تعاون الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التعليم الفني من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن هناك عددا من الدول تطلب الاستعانة بخريجي هذه المدارس، وهو ما يؤكد على أن الوزارة تعمل وفق متطلبات سوق العمل.

كما لفت الوزير إلى التعاون المشترك في مجال تحسين مهارات القراءة والكتابة فى الصفوف الأولى، وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية لتقييم الطلاب PISA "بيزا".

ومن جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج، عن بالغ سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة سعيها لتعزيز آليات التعاون المشترك مع الوزارة فى مختلف ملفات التعليم، مشيرة إلى ما قامت به مصر من جهود متميزة في مجال تطوير التعليم والذي يدعو إلى الفخر، موضحة أن الارتقاء بالتعليم هو أساس نهضة الدول.

وأشادت السفيرة الأمريكية بالشراكة القوية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهود الدكتور رضا حجازي في تطوير المنظومة التعليمية وخبرته المهنية الكبيرة في هذا المجال، مؤكدة على أن ملف التعليم يعد أولوية للحكومتين المصرية والأمريكية، وأعربت عن  اعتزازها وفخرها بالتعاون بين الحكومتين في مجال التعليم.

وقد ناقش اللقاء سبل التوسع في النموذج التعليمي لمدارس STEM، ودور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم هذا النموذج بشكل استراتيجي لتقديم نموذج فعال لمدارس STEM من خلال معامل متطورة خاصة للمدارس التي سيتم افتتاحها قريبًا، حيث أعرب الجانب الأمريكي عن فخره بنموذج مدارس STEM، مشيدًا بطلاب هذه المدارس ونجاحاتهم الأكاديمية على المستوى المحلي والدولي.

وقد حضر اللقاء من الجانب الأمريكي ويك باورز، مدير مكتب التعليم والشراكات، بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهناء سودان، اخصائية إقليمية في اللغة الإنجليزية، وأحمد رزق الله، أخصائي تعليم، بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وحضر من جانب الوزارة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين STEM، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

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