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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل الحشاشين| هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح في قلعة ألموت

الحشاشين
الحشاشين

يصل “خطاب” إلى عمر الخيام (نيقولا معو ض) من حسن الصباح (كريم عبد العزيز)- ضمن أحداث مسلسل الحشاشين- يطالبه فيه بالذهاب إليه في قلعة ألموت، حيث يكون في مأمن في أي خطر أو شر قريب.

وكان عمر الخيام قد ترك أصفهان وسافر بلا أي وجهة، ليجد نفسه بصحبة رجل غريب عنه، يعمل لدى سلطان جديد، مرفهًا ومسليًا، أو بهلوان كما يصف الخيام.

,يترك الخيام وصديقه الجديد، الملك، ويرحلان بلا وجهة محددة، لكن السؤال هو “هل يذهب إلى حسن الصباح أم يرتبط مصيره برحلة أخرى؟”.

مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

مسلسل الحشاشين عمر الخيام نيقولا معو ض الحشاشين

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