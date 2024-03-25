عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب ”المصريين“: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

السلع
السلع

ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي احتوت بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الوطن والمواطنين وتسعى جاهدة بكل قوة إلى حل مشكلات الشارع المصري كافة من دون تقصير في عجلة البناء والتعمير.

وقال ”السيد“ خلال بيان اليوم الاثنين، إن اتفاق مدبولي مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي يعكس مدى ترابط القيادة السياسية بالشارع المصري، ويعكس الحرص الدؤوب على الاستماع لصوت المواطنين، بالإضافة إلى أنه استكمالًا للجهود المبذولة من قبل الدولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات البسيطة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مُخفضة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي انعكست على اقتصاديات عديد الدول، واتضح ذلك من خلال منافذ ثابتة أو متحركة ومبادرات أهلًا رمضان وكلنا واحد وغيرها الكثير، والمجتمع المدني عليه دور كبير في الاتساق مع هذه الجهود لتكتمل المنظومة ويشعر المواطن بنتائج هذه الخطوات.

وأوضح أن هناك عدد من الإجراءات اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة ساهمت في إعادة الثقة في الاقتصاد المصري وها هو يستعيد عافيته تدريجيًا، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم بدأت تؤتي ثمارها خلال الأيام القليلة الماضية.

واختتم: إعلان الحكومة توافر السلع وبدء انخفاض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، واستمرار الانخفاض بنسبة أكبر خلال الفترة المقبلة بعد اتفاق الحكومة مع المصنعين والتجار بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين لتخفيف حدة القلق من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وهو ما يترتب عليه أيضًا تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

ترشيحاتنا

فينيسيوس يبكي بسبب العنصرية: لا أريد سوى لعب كرة القدم

ما هي علامات إجابة الدعاء وصورها؟ وزير الأوقاف يكشف عنها

السكر بـ27 واللحوم البلدي بـ300 جنيه.. أسعار السلع في منافذ الزراعة بالدقي

بسبب محمد صلاح .. لوفرين يسخر من نجم نيجيريا السابق

خاص.. ممثل أوبر بقضية حبيبة الشماع: الحساب بتاعه مقفول بسبب التقييم المنخفض

بيان عاجل من السعودية بشأن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

فيديو

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ