عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقسام داخل الاحتلال.. نتنياهو يرفض طلب جانتس بإرسال وفد إلى أمريكا

جانتس وبايدن ونتنياهو
جانتس وبايدن ونتنياهو

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن قرار مجلس الأمن بشأن غزة لا يحمل أي أهمية عملية بالنسبة للاحتلال، منوها بأنهم سيفعلون دائما كل ما هو في صالح أمن الاحتلال، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقام جانتس بزيارة إلى واشنطن في الآونة الأخيرة، وهي خطوة لم تلق قبول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ولا تلقى خطوات جانتس رضا نتنياهو حاليًا.

من جانبه قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو رفض اقتراح جانتس بإرسال وفد إلى واشنطن بعد مباركة حماس لقرار مجلس الأمن.

وأمس أعلن وزير الحرب وزعيم حزب الوحدة بيني جانتس أنه سيستقيل من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمديد الإعفاء من التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي لليهود الأرثوذكس المتطرفين (الحريديين) على الرغم من الحرب الحالية في الكنيست.

وقال في إعلانه: "الشعب لن يتسامح مع ذلك، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولا يمكنني أنا وزملائي أن نكون جزءًا من حكومة الطوارئ هذه إذا تم إقرار هذا القانون".
 

مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس مجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

موضوعات متعلقة

مسئول كبير في الأمم المتحدة يستقيل من منصبه فجأة.. فما علاقة إسرائيل؟

رغم خيبة الأمل .. أمريكا تحاول التخفيف من حدة غضب نتنياهو

جوزيب بوريل: قرار وقف إطلاق النار في غزة يحتاج إلى تنفيذ عاجل

غضب صهيوني.. ديوان الاحتلال: تراجع أمريكا عن موقعها فرصة لحماس

البنتاجون يكشف عن خطوة بديلة لقرار نتنياهو الغاضب من واشنطن

أول تعليق من حماس على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار

بيان صيني وطلب روسي واتهام أمريكي بعد قرار مجلس الأمن بشأن غزة

مسئول في البيت الأبيض يرد على تهديد إسرائيل بشأن سحب وفدها إلى واشنطن

ترشيحاتنا

رحلة مدتها 11 دقيقة.. والدة حبيبة الشماع تكشف عن مفاجآت خلال التحقيقات

صحف دولية وعبرية: غضب عارم ضد نتنياهو لتدهور العلاقة مع واشنطن

سلطنة عمان: على مجلس الأمن مسئولية تطبيق قراراته بشأن قطاع غزة

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مرة واحدة بالعمر| انفجار كوني نادر تترقبه الأرض في هذا الموعد.. لم يحدث منذ 80 عاما

سيارة اقتصادية من سوزوكي موديل 2024 .. وهذا سعرها الرسمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

بعد إصابة محمد العمروسى بها.. احترس هذه الأطعمة تسبب الأزمة القلبية

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

فيديو

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ