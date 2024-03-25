انقسام داخل الاحتلال.. نتنياهو يرفض طلب جانتس بإرسال وفد إلى أمريكا

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن قرار مجلس الأمن بشأن غزة لا يحمل أي أهمية عملية بالنسبة للاحتلال، منوها بأنهم سيفعلون دائما كل ما هو في صالح أمن الاحتلال، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقام جانتس بزيارة إلى واشنطن في الآونة الأخيرة، وهي خطوة لم تلق قبول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ولا تلقى خطوات جانتس رضا نتنياهو حاليًا.

من جانبه قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو رفض اقتراح جانتس بإرسال وفد إلى واشنطن بعد مباركة حماس لقرار مجلس الأمن.

وأمس أعلن وزير الحرب وزعيم حزب الوحدة بيني جانتس أنه سيستقيل من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمديد الإعفاء من التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي لليهود الأرثوذكس المتطرفين (الحريديين) على الرغم من الحرب الحالية في الكنيست.

وقال في إعلانه: "الشعب لن يتسامح مع ذلك، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولا يمكنني أنا وزملائي أن نكون جزءًا من حكومة الطوارئ هذه إذا تم إقرار هذا القانون".

