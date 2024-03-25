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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتخفيض 25%.. أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كعك العيد
كعك العيد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات "كعك العيد "من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر في المجمعات الاستهلاكية.

علبة بسكويت نشادر بسعر 150 جنيها

كعك سادة بسعر 150 جنيها

كعك ملبن بسعر 140 جنيها

كعك مكسرات بسعر 210 جنيهات

غريبة سادة بـ160 جنيها للكيلو

غريبة لوز بـ200 جنيه

بيتى فور عادى بسعر 170 جنيها

بيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه

بيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه

كوكيز بسعر 170 جنيها.

علبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيها

علبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيها

طرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيه

علبه 4 كيلو بسعر 650 جنيها

علبه 5 كيلو بسعر 810 جنيهات

طرح كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة "شفاف" بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيها

علبه "كرتون" 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيهات

علبه 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيها

علبة "كرتون" 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيها

علبة "كرتون" 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه

طرح علبة كعك فاخر بالمكسرات بسعر الكيلو 185 جنيها

علبة 2 كيلو بالمكسرات 380 جنيها

علبة 3 كيلو "كرتون" بالمكسرات بسعر 570 جنيها

علبة "كرتون" 4 كيلو بسعر 770 جنيها

علبة 5 كيلو فاخر بالمكسرات بـ945 جنيها

علبة "شفاف" بالمكسرات وزن 5 كيلو بسعر 285 جنيها.

طرح لأول مرة جلاش وزن 500 جرام بسعر 25 جنيها

سمبوسة وزن 500 جرام بسعر 25 جنيها

طرح كنافة وزن 500 جرام بـ25 جنيها قطايف زنة 500 جرام بـ25 جنيها.

أسعار الكعك والبسكويت اسعار الكعك أسعار كعك أسعار مخفضة التموين والتجارة الداخلية التموين السلع الغذائية

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