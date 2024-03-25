7 كلمات نبوية .. رددها لانشراح الصدر والراحة والسكينة

قال الدكتور هشام الكامل، من علماء الأزهر الشريف، إن انشراح الصدر راحة وسكينة، وانقباضه نوع من أنواع العذاب، لذلك دعا سيدنا موسى ربه "رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري".



وأوضح في تصريح له: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ألا فى الصدر مضغة لو صلحت صلح الجسد كله، وهى القلب، ومن يشرح الله صدره يرزقه الله القبول فى الأرض".

وأضاف: "قول موسى عليه أحلل عقد من لساني يفقه قوله، وليس هذا معناه انه عنده مشكلة فى النطق والله خلق الأنبياء فى الكمال البشري، ودعائه كان يستعد به للقاء فرعون، ومن يريد أن يشرح الله صدره وييسر أمره عليه بدعاء سيدنا موسى".

