البيت الأبيض: نتنياهو يصنع أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

أكد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول خلق أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بسبب قرار إدارة بايدن بالسماح بتبني قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي عن قرار مجلس الأمن "إنه قرار غير ملزم، وبالتالي ليس هناك أي تأثير على الإطلاق في قدرة إسرائيل على الاستمرار في ملاحقة حماس”.

وأضاف “يبدو أن مكتب رئيس الوزراء يشير من خلال البيانات العامة إلى أننا تغيرنا بطريقة ما هنا، لم نفعل ذلك”،

وأشار كيربي إلى أن نتنياهو مخطئ في الزعم بأن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت سيعطي حماس الأمل في أنها تستطيع تأمين وقف إطلاق النار من خلال وسائل أخرى غير إطلاق سراح الرهائن.

وأوضح : “لا نزال ندعم إسرائيل. وبينما نتحدث أنا وأنت، ما زلنا نقدم الأدوات والقدرات وأنظمة الأسلحة حتى تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد ما نتفق على أنه لا يزال يمثل تهديدًا قابلاً للتطبيق من حماس”.