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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"حقوق الإنسان" بالنواب: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة نجاح لجهود مصر

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

 قال رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان؛ بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع حد لحرب الإبادة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال رضوان، في بيان اليوم الاثنين، إن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في هذه المرحلة الدقيقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام من حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي على أرض الواقع لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن.

وأشار رضوان إلى أنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء، وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن حكومة الاحتلال انتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني فى أبشع صورها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولى الذى وقف صامتاً ومتفرجاً على هذه الانتهاكات، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المستمرة ورفضه القاطع لتجويع الفلسطينيين، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد النائب طارق رضوان أن مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موجهاً تحية قلبية للرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشباب الفلسطينيين الذين ظلوا صامدين ومرابطين على أرضهم حتى في شهر رمضان المبارك من أجل الحصول على جميع حقوقهم المشروعة.

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