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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 490 متسابقا.. محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم بطوخ ..صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم الإثنين حفظة القرآن الكريم فى مسابقة  للقرآن الكريم بقرية ترسا بطوخ والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة حيث شارك فيها أكثر من 490 متسابق يمثلون 70 قرية وأشرف عليها 40 من مشايخ الأوقاف و أجريت على مدار اربعه اسابيع متتالية على مستوى كل وحده محليه كما أجريت التصفيات النهائية وفاز فيها 61  من حفظة القرآن الكريم كاملا بينما فاز  175  متسابق من حفظة الربع قرآن و113 من حفظة النصف قرآن و88 طالبا في مستوي ثلاثة ارباع القرآن  و20 صوت حسن والابتهالات و30من ذوي الهمم و3 قراءات السبع .
وأقيمت المسابقة الكبرى تحت رعاية وبحضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ 
ورحب محافظ القليوبية بالحضور مهنئا بشهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والإزدهار معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانى سامية، مشيراً حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن،
كما قدم المحافظ الشكر لكل من بذل الجهد في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ  وأولياء الأمور لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرأن من قيم ومناهج لحياتنا على أسس ومبادئ مع اهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لدورها في تنمية  وتحفيز  قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثال يحتذى به.
وأكد على دعم المحافظة وترحيبها  لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء  الوطن.
وخلال الحفل أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان أن اللجنة المنظمة أعلنت رسميا أسماء  الفائزين وعددهم 490 فائزا في المسابقة الكبرى التي اعلنها عنها النائب احمد بدوى خلال شهر شعبان الماضى  بقرى مركز طوخ ومدينة قها
وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أسماء الفائزين في المسابقة  وأيضا تكريم أصحاب الأصوات الحسنة في الالقاء مضيفا إن المسابقة هذا العام يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي، وتعد الأكبر في تاريخ المسابقات من حيث التنظيم والمشاركة لافتا إلى انه تم تقسيم لجان المسابقة لإجراء الاختبارات التي تمت على 4 مستويات هي: القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن الكريم، وربع القرآن الكريم.
ووجه بدوى الشكر لكل المشاركين والمنظمين للمسابقة الرمضانية الكبرى على ما بذلوه من جهد على مدار شهر ونصف بدءاً من مرحلة التقديم للمسابقة ومرورا بالاختبارات ونهاية بإعلان أسماء الفائزين مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتى فى إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بسائر قرى الدائرة وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.

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القليوبية محافظ القليوبية القران الكريم حفظة القرآن الكريم المسابقة الكبرى تحت رعاية

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