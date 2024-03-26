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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسلمون وأقباط على مائدة إفطار مشروع ابنتي الغالية بالأقصر

صدى البلد

شهدت محافظة الأقصر إقامة حفل إفطار رمضاني جمع المسلمين والأقباط تجسيداً لروح المواطنة والمحبة والسلام، احتفالاً بانطلاق المرحلة الجديدة من مشروع ابنتي الغالية (2024 -2026)، في إطار دعم قيم المواطنة والانتماء وبث روح المحبة والإخاء وقبول الأخر.
وأشاد محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بمشروع "ابنتي الغالية" والذي يهدف لنشر وتعميق السلام المجتمعي وهو ما يظهر جلياً في نماذج النجاح من الفتيات المستفيدات من المشروع .
بدوره أعرب الأب بولس فاروق راعي كنيسة سفاجا للأقباط الكاثوليك نيابه عن صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر، عن سعادته البالغة لمشاركته بحفل الافطار الجماعي داخل محافظة الأقصر الساحرة وسط كوكبة من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات والقيادات التعليمية والتربوية بالمحافظة، لافتاً إلى أهمية دعم الفتيات وتأهيلهن ليصبحن قادة قادرات على خدمة بلادهن وإحداث تغيير إيجابي وتوفير بيئة آمنة للأطفال في المشروع وتدريبهن وتأهيلهن لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجههن في المجتمع وكيفية ايجاد الحلول لها ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي.

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