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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم

نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم

توفي منذ قليل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، وأستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة .

جاءت وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، إثر وعكة صحية نقل بسببها إلى مستشفى دار افؤاد وتم احتجازه في العناية المركزة .

ومن المقرر أن تتم صلاة الجنازة على روح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، غدا الأربعاء بمسجد الحصري بمدينة ٦ أكتوبر.

وكان قد كتب شقيقه رسالة على فيس بوك قبل رحيل “مجاهد” قائلا : يؤسفني أن أبلغ حضراتكم بأن أخي الدكتور محمد مجاهد في الرعاية المركزة بمستشفي دار الفؤاد منذ فترة طويلة، والحالة حرجة 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مجاهد كان نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني منذ عام 2018 ، وهو في الاصل أستاذ التصميم الميكانيكي بكلية الهندسة جامعة القاهرة منذ عام 1990.

 وحصل الدكتور محمد مجاهد على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2016 ، ونشر العديد من الأبحاث في المحافل الدولية ، وأشرف على عشرات الرسائل العلمية – قدم عشرات الاستشارات الهندسية لخدمة الصناعة المصرية ، وشغل العديد من المناصب بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

و كانالدكتور محمد مجاهدأمينا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ 2008 وحتى 2018 حينما تم اختياره لمنصب نائب الوزير لشئون التعليم الفني، و كان قد ساهم في إنشاء عدد من المجمعات التكنولوجية المتكاملة التي تعمل بنظام 3 +2 +2 وتنتهى بمنح درجة البكالوريوس في التكنولوجيا ومن أهم هذه المجمعات مجمع دمو بالفيوم والذى أنشأ بالتعاون مع إقليم ايميليا رومانيا الإيطالي ويعمل بمناهج مناظرة لمناهج التعليم الفني في دول الاتحاد الأوروبي.

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