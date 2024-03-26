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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة التهجد.. سبب تخصيصها في العشر الأواخر من رمضان

صدى البلد

صلاة التهجد  هي إحدى السنن الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ،  والتي يحرص عليها المسلمون في العشر الأواخر من رمضان خاصة، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، حيث إن صلاة التهجد ليست فريضة، وتصلى صلاة التهجد بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، ويفضل أن تصلى بين منتصف الليل والفجر أي في الثلث الأخير من الليل، وتعد من أفضل القربات إلى الله عز وجل ، وأفضل الأعمال التي يرجى بها مغفرة الذنوب والعتق من النار في العشر الأواخر من رمضان والفوز بفضلها العظيم .

فضل صلاة التهجد في العشر الأواخر
وقال ابن عباس -رضي الله عنه- أن قيام الليل يتحقق بأداء صلاة العشاء في جماعة، والعزم على صلاة الصبح في جماعة، وقد رغب الله -تعالى- بهذه العبادة العظيمة ، وجعل لها الكثير من الفضائل، وعد العلماء فضل صلاة التهجد منها:

1- عناية النبي - عليه الصلاة والسلام - ب صلاة قيام الليل حتى تفطرت قدماه، فقد كان يجتهد في القيام اجتهادا عظيما.

2- صلاة التهجد من أعظم أسباب دخول الجنة.

3- صلاة قيام الليل من أسباب رفع الدرجات في الجنة.

4- المحافظون على صلاة التهجد وقيام الليل محسنون مستحقون لرحمة الله وجنته، فقد مدح الله أهل قيام الليل، وعدهم في جملة عباده الأبرار.

5-مدح الله أهل قيام الليل في جملة عباده الأبرار، فقال - عز وجل -: «والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما».

6- صلاة قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة.

7- صلاة قيام الليل مكفر للسيئات ومنهاة للآثام.

8-شرف المؤمن صلاة قيام الليل.

9- صلاة قيام الليل يغبط عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدنيا وما فيها.

عدد ركعات صلاة التهجد 
اختلف الفقهاء في عدد ركعاتها؛ فقد ذهب الشافعية إلى أنه لا حصر لـ عدد ركعات صلاة التهجد فيما رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك : «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر» ، فإن خير الكمال هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كان يصلي ثماني ركعات .

صلاة التهجد كم ركعة كما روت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا» [أخرجه البخاري ومسلم]، وعن عدد ركعات صلاة التهجد في لفظ قالت: «كانت صلاته -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان وغيره بالليل ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الفجر».

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