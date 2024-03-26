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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور 26 ممرضا وإداريا..

العمل: ندوة توعية في مجال السلامة المهنية بالقطاع الصحي بشمال سيناء

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمركز حضري العبور بالعريش ، وذلك بحضور عدد 26 من الأطباء والتمريض والإداريين ، تناولت الندوة عدة موضوعات أهمها : مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية ، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها ، وذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، واكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، كما حاضر بالندوة الكيميائي عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، بحضور الدكتورة إسراء حسن نائب عن مدير المركز ، والدكتورة رانيا أسامة مدير السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ، تحت إشراف وحضور مدير المديرية .

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