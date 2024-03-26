فرج عامر يوجه رسالة خاصة لمتابعيه عبر إنستجرام ..تفاصيل

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة خاصة الى متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"لاتتعامل مع كل الناس بأسلوب واحد فالطبيب لو عالج الناس بنفس العلاج مات أغلبهم".

علق المهندس فرج عامر علي نهائي بطولة العاصمة الإدارية الودية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:بمناسبة نهائي بطولة العاصمة الإدارية الودية اليوم ، لاعبو كرواتيا عاقدون العزم علي تقديم مباراة قوية أمام المنتخب المصري اليوم ، كرواتيا سبق لها أن كانت ثاني وثالث العالم في كرة القدم ، نتمنى للمنتخب المصري الفوز لتكون بداية قويةً ونقطة انطلاق كروية للمنتخب المصري".