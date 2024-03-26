نائب رئيس بنك مصر يوجه رسالة بعد انتهاء مدته

قدم عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر الحكومي، الشكر لجميع العاملين في البنك وعلي رأسهم محمد الإتربي رئيس البنك .

وعلق المغربي عبر رسالة أرسلها اليوم بعد انتهاء ولايته داخل البنك، بأن يتمني المزيد من النجاح والتقدم لإدارات البنك و رؤساء القطاعات وجميع العاملين ".



ويتردد اسم عاكف المغربي بقوة لتولي مقاليد بنك قناة السويس خلفا لحسين رفاعي المرشح لتولي بنك البركة .



انضم عاكف المغربي لبنك مصر في أغسطس ٢٠١٦ بصفته نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وقضى قبل ذلك 16 عامًا في سيتي بنك، حيث شغل العديد من المناصب على مدار عمله بالقطاع المصرفي، منها التحليل الائتماني، وتمويل الشركات واستشارات التصنيف، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

وعمل في العديد من الدول مثل مصر، والبحرين، والمملكة العربية السعودية ،والمملكة المتحدة، وهولندا، حيث قاد ونفذ العديد من عمليات التمويل للشركات وصندوق ثروة السيادي عن طريق القروض البنكية وعن طريق إصدار السندات والصكوك.

استطاع المغربي خلال فترة عمله ببنك مصر والتي بلغت ٨ سنوات، تولي مسئولية ملف خطوط الأعمال المختلفة بالبنك، والتي تتضمن قطاعات: الشركات، والخزانة، والاستثمار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية، والفروع، والتمويل الإسلامي، وأعمال المعاملات الدولية والأعمال التجارية الدولية والشمول المالي والتحول الرقمي.

كما نفذ العديد من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات التمويل للشركات عن طريق القروض البنكية وعن طريق إصدار السندات، كما أشرف على عمليات طرح الشركات بالبورصة ومعاملات عقود المشتقات.

وحصل المغربي على درجة بكالوريوس في المحاسبة وماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولديه خبرات سابقة بصفته رئيس بنك مصر-أوروبا فرانكفورتو رئيس شركة مصر للابتكار الرقمي و عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان و عضو مجلس إدارة مصر كابيتال للاستثمارات ش.م.م.

كما يتولي عضو مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري و عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين و الشركة القابضة لمصر للطيران و عضو مجلس إدارة Altera و عضو مجلس إدارة مؤسسة Africa 50 و عضو مجلس إدارة أبراج مصر.

وخلال الأيام الماضية تردد أنباء بقوة عن إجراء تغييرات محدودة في رؤساء مجلس إدارة ٧ من البنوك الحكومية والخاصة خلال الفترة القريبة المقبلة .

تشمل التغييرات التي ستطال البنوك من بينها أكبر بنوك الحكومة " مصر، الاهلي المصري NBE،القاهرةBdc " ثم " قناة السويسSCB ، المصري لتنمية الصادرات Ebank، المصرف العربي الدولي AIB،البركة".

ويتردد بقوة خلال الفترة الراهنة تولي عدد من القيادات المصرفية المخضرمة من بينها طارق فايد رئيس بنك القاهرة الحكومي،لتولي رئاسة البنك المصري لتنمية الصادرات .

و نضال عصر، رئيس البنك المصري الخليجي " إيجي بنك" لتولي رئاسة بنك مصر،و عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر ليتولي رئاسة بنك قناة السويس .

كما تضمنت الترشيحات تامر وحيد، نائب رئيس البنك العربي الافريقي الدولي والعضو المنتدب، ليكون رئيسا للبنك الاهلي المصري و كذلك حازم حجازي، رييس بنك البركة ليصبح رئيسا لبنك القاهرة الحكومي، و يحيي ابو الفتوح، نائب رئيس البنك الاهلي المصري ليصبح رئيسا للمصرف العربي الدولي AIB، و حسين الرفاعي رئيس بنك قناة السويس ليصبح رئيسا لبنك البركة .