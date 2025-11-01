وزير الخارجية الإيراني : لن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي



أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، استعداد بلاده الكامل لمواجهة أي تطورات محتملة، مشدداً على توقع إيران لأي سلوك عدواني قد يصدر عن الكيان الصهيوني.



قال عراقجي في لقاء متلفز تابعته "وكالة فيديو الإخبارية" "نحن مستعدون لكل الاحتمالات. وإذا أقدم الكيان الصهيوني على أي عمل عدائي، فإن نتائجه ستكون سيئة عليه، وإسرائيل ستتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة، فنحن اليوم أكثر استعداداً على كل المستويات".



على صعيد المفاوضات النووية، أوضح عراقجي أن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل، لكن واشنطن وضعت شروطاً تعجيزية غير مقبولة".



كما جدد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده الثابت برفض التفاوض حول قدراتها الدفاعية، مؤكداً:"لن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي، ولا يمكن لأي عاقل القبول بتجريد إيران من السلاح".