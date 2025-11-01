سفير الإمارات: المتحف الكبير صرح حضاري يجسد رؤية مصر العريقة للعالم

قال السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فارقة لمصر، وللعالم العربي، وللتراث الإنساني بأسره، إذ يجسد هذا الصرح الحضاري الفريد رؤية مصر العريقة في صون حضارتها العظيمة وتقديمها للعالم بروحٍ معاصرة تليق بعظمة تاريخها وثراء إرثها الثقافي.



أكد السفير الإماراتي أن هذا الافتتاح يشكل إنجازًا حضاريًا عالميًا يعكس عبقرية الإنسان المصري وقدرته على الإبداع عبر العصور، ويُبرز المكانة التاريخية لمصر وريادتها الثقافية التي ألهمت الإنسانية منذ فجر التاريخ.



قال:"أنظار العالم تتجه نحو القاهرة في انتظار افتتاح صرحٍ استثنائي هو الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، ورسالة من مصر إلى الإنسانية بأن التاريخ يعيش في وجدان الشعوب التي تصونه وتورّثه أجيالها.



في المتحف المصري الكبير تتجدد الحضارة، وتُروى القصة من جديد، لتجسّد رحلةً متواصلة من الأصالة والإبداع، وتُبرز روح مصر التي صنعت التاريخ وتواصل صنع المستقبل."

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يمثل إضافة نوعية لا تُقدّر بثمن للتراث الإنساني، ويؤكد مجددًا على الريادة التاريخية والثقافية لمصر، مشيرًا إلى أن أثر هذا الإنجاز لا يقتصر على مصر فحسب، بل يمتد ليشمل الأمة العربية والعالم أجمع.



أوضح أن الموقع الاستراتيجي للمتحف بالقرب من أهرامات الجيزة يجعله بوابة عالمية للحضارة المصرية، ووجهة ثقافية وسياحية رائدة تجمع بين عراقة الماضي وأحدث تقنيات العرض المتحفي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إشعاع حضاري عالمي، ويدعم قطاع السياحة المصري في تحقيق نمو مستدام.



أكد سعادة السفير أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، تشارك مصر فرحتها بهذا الحدث التاريخي، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والروابط الثقافية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، ومؤكدًا أن هذا المشروع العملاق يعكس الإرادة القوية للقيادة المصرية في صون الهوية الوطنية وإبرازها بروح جديدة تواكب تطلعات المستقبل.



اختتم تصريحه بتقديم خالص التقدير للحكومة المصرية وكافة الفرق العاملة التي أنجزت هذا المشروع وفقًا لأعلى المعايير العالمية، معربًا عن تمنياته لمصر بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، ومؤكدًا أن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر الخالدة للتراث الإنساني، ورمز متجدد لحضارةٍ تُلهم العالم وتبني من مجد الماضي جسراً يمتد إلى آفاق الغد.

