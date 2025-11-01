قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لقب وحيد.. أبرز المعلومات عن الجزائري المرشح لتدريب نادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

شهدت جدران نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية حالة من الارتباك عقب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت مخيبة لآمال وطموحات جماهيره في الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وفشل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات في الدوري المصري.

واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المركز الرابع برصيد 19 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وخرجت الأصوات تطالب برحيل البلجيكي يانيك فيريرا عن تدريب نادي الزمالك لكونه لم يقدم أوراق اعتماده وأي مردود في تدريب القلعة البيضاء.

مدرب جزائري يقترب من قيادة الزمالك


وأفادت تقارير صحفية قادمة من السعودية، بأن الجزائري نور الدين بن ذكري، المدير الفني السابق لفريق الخلود السعودي بات قريباً من تولي المنصب الفني في القلعة البيضاء.

وأشارت إلى أن مفاوضات جرت بين إدارة نادي الزمالك والمدرب الجزائري لتولي مهام تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.

ولفتت إلى أنه حال التوصل لاتفاق بين الزمالك والمدرب الجزائري سوف يقود القلعة البيضاء من مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام نظيره فريق بيراميدز المقرر إقامتها يوم 6 نوفمبر الجاري.

معلومات عن المدرب نور الدين زكري المرشح لتدريب نادي الزمالك

نور الدين زكري المرشح لتدريب نادي الزمالك مدرب جزائري يبلغ من العمر 60 عامًا، حاصل على رخصة ‎UEFA Pro‎، ودرب في الجزائر والسعودية وقطر والسودان في المنطقة العربية.

وحصد المدرب نور الدين زكري المرشح لتدريب نادي الزمالك بطولة وحيدة علي المستوي المحلي وهي كأس الجزائر مع نادي وفاق سطيف 2009/2010.

أرقام المدرب نور الدين زكري المرشح لتدريب نادي الزمالك مع أبرز الأندية 

المدرب نور الدين زكري المرشح لتدريب نادي الزمالك قام بقيادة نادي وفاق سطيف الجزائري
لعب: 30 مباراة
فاز: 18 مباراة
تعادل: 9 مباريات 
خسر: 3 مباريات

مولودية الجزائر


لعب: 22 مباراة
فاز: 8 مباريات
تعادل: 9 مباريات 
خسر: 5 مباريات

أهلي شندي السوداني


لعب: 38 مباراة
فاز: 16 مباراة
تعادل: 10 مباريات 
خسر: 12 مباراة

الرائد السعودي


لعب: 17 مباراة
فاز: 4 مباريات 
تعادل: 4 مباريات 
خسر: 9 مباريات

الوكرة القطري


لعب: 8 مباريات
فاز: 2 مباراة
تعادل: 3 مباريات 
خسر: 3 مباريات

الفيحاء السعودي


لعب: 12 مباراة
فاز: 5 مباريات 
تعادل: 2 مباراة 
خسر: 5 مباريات

ضمك السعودي


لعب: 34 مباراة
فاز: 11 مباراة 
تعادل: 9 مباريات 
خسر: 14 مباراة

الأخدود السعودي


لعب: 7 مباريات
فاز: 2 مباراة
تعادل: 3 مباريات 
خسر: 2 مباراة

الخلود السعودي


لعب: 28 مباراة
فاز: 11 مباراة
تعادل: 3 مباريات 
خسر: 14 مباراة 

