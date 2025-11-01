الزمالك يحسم موقفه من دونجا.. التجديد يقترب بعد السوبر المحلي

استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على فتح ملف تجديد عقد لاعب وسط الفريق نبيل عماد "دونجا" عقب عودة الفريق من الإمارات، وذلك بعد انتهاء المشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، إلا أن إدارة القلعة البيضاء قررت بدء مفاوضات التجديد مبكرًا، تقديرًا للمستويات المميزة التي قدّمها اللاعب في المباريات الأخيرة، والتي أكدت أحقيته بالاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كانت إدارة الزمالك قد منحت اللاعب مهلة منذ انطلاق الموسم وحتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتقييم مستواه الفني ومدى قدرته على الحفاظ على جاهزيته، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله، لتستقر مؤخرًا على تجديد التعاقد معه.

وتهدف إدارة النادي من هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار القوام الأساسي للفريق وغلق ملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريبًا، في إطار خطة النادي لتجنب تكرار أزمات الرحيل المجاني التي واجهها في المواسم الماضية.