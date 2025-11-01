رئيس ألمانيا يبدأ جولة إفريقية بزيارة مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم السبت جولة إفريقية رسمية، استهلها بزيارة جمهورية مصر العربية، حيث يشارك في الافتتاح التاريخي لـ المتحف المصري الكبير بمنطقة الجيزة، في حدث ثقافي عالمي يحضره عدد من قادة الدول وكبار الشخصيات الدولية.

وذكرت شبكة "دويتشه فيله" (DW) الألمانية أن الرئيس شتاينماير سيجري خلال زيارته إلى القاهرة محادثات ثنائية مع عدد من القادة الذين يزورون مصر للمشاركة في حفل الافتتاح، مشيرة إلى أن تلك اللقاءات ستتناول سبل تعزيز التعاون الثقافي والتنموي بين ألمانيا والدول الإفريقية، فضلًا عن مناقشة ملفات الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وأوضحت الشبكة أن المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي عصور مصر القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة للفرعون توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بشكل شامل، إلى جانب كنوز من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.

حدث ثقافي يرسّخ مكانة مصر الدولية

ويأتي حضور الرئيس الألماني لهذا الحدث ليعكس مكانة مصر المتزايدة كمركز ثقافي عالمي، إذ يُنظر إلى المتحف المصري الكبير باعتباره إنجازًا حضاريًا فريدًا يدمج بين التراث الإنساني والتقنيات الحديثة في العرض المتحفي، بما يعزز من مكانة القاهرة على خريطة السياحة العالمية.

وتشارك في مراسم الافتتاح وفود رفيعة من مختلف دول العالم، من بينها رؤساء وملوك وشخصيات ثقافية ودبلوماسية بارزة، في احتفال يوصف بأنه أكبر فعالية ثقافية تشهدها المنطقة منذ عقود.

علاقات مصرية – ألمانية متنامية

تأتي زيارة شتاينماير بعد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين القاهرة وبرلين خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت التعاون في مجالات التعليم والآثار والطاقة والسياحة، إلى جانب برامج التنمية المشتركة في القارة الإفريقية.

وأكدت مصادر دبلوماسية ألمانية – وفق ما نقلته DW – أن مشاركة الرئيس في افتتاح المتحف تحمل رسالة دعم واضحة لمصر في جهودها للحفاظ على التراث الإنساني، وترمز إلى الشراكة الثقافية الطويلة التي تربط بين البلدين، خاصة في مجال علم المصريات، الذي يعد من أبرز مجالات التعاون الأكاديمي بين القاهرة وبرلين.

جولة إفريقية متعددة المحطات

ومن المقرر أن يواصل الرئيس الألماني جولته الإفريقية بزيارة غانا وأنجولا، حيث سيجري محادثات حول التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الأوروبية الإفريقية.

وتؤكد مصادر ألمانية أن هذه الجولة تمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع الدور الألماني في القارة الإفريقية، مع التركيز على دعم مشروعات البنية التحتية والتعليم والثقافة، باعتبارها محركات أساسية للاستقرار والنمو.