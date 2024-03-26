محكمة بريطانية تمنح مؤسس ويكيليكس حق الاستئناف ضد تسليمه لأمريكا

حصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، اليوم الثلاثاء، على إذن من محكمة بريطانية للاستئناف بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة، كونه مطلوب فيها بتهمة التجسس، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكرت المحكمة إنه من أجل ذلك لن يتم تسليم أسانج مباشرة.

ويعني الحكم الصادر في لندن أن أسانج ستتاح له الفرصة لحضور جلسة استماع جديدة ما لم تقدم الولايات المتحدة ”ضمانات مرضية” بشأن جوانب معينة من شأنها الاجابة على أسباب الاستئناف.

وقالت المحكمة إنها ستمنح الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع لتقديم ضمانات بأن أسانج مسموح له بالاعتماد على التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأنه لن يتعرض للتحيز في المحاكمة بسبب جنسيته، وأنه سيتمتع بنفس الحماية التي يوفرها التعديل الأول كمواطن أمريكي وأنه لن يتعرض لعقوبة الإعدام.

وأضافت المحكمة إن جلسة أخرى في 20 مايو المقبل ستحدد ما إذا كانت الضمانات المقدمة مرضية.