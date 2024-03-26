كفر الشيخ: بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

قال محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين إنه تم بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وذلك خلال شهر مارس الجاري من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/SignUp_EgyGreenInnovation.



وأضاف المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والمحافظات والجهات المعنية.



وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات فعلية على أرض الواقع، والتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات تخدم هذه الأهداف.



وتابع أن المبادرة تستهدف نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة في مواجهتها، وإدماج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والتغيرات البيئية.



يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.



كما تصنف المشروعات الخضراء إلى 5 فئات رئيسية وهي المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه.