الرعاية الصحية تحتفل بيوم الطبيب المصري : تاريخ مشرف.. مستقبل مشرق

أشاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين بالمساهمة الكبيرة للأطباء في تعزيز قدرات النظام الصحي وتحقيق التغيير الإيجابي، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء بلا كلل، وبالتضحيات الكبيرة التي قدموها خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن الطبيب هو العمود الفقري للقطاع الصحي.



جاء ذلك خلال احتفالية الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم /الثلاثاء/، بيوم الطبيب المصري لعام 2024، والتي أقيمت تحت شعار "الطبيب المصري: تاريخ مشرف.. مستقبل مشرق"، تقديرا لجهود الأطباء المصريين العاملين في مجال الرعاية الصحية، بحضور رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، بالإضافة إلى رؤساء هيئات الصحة، ورموز العمل النقابي، والقطاع الخاص، وعدد من القادة وكبار المسئولين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في قطاع الرعاية الصحية بمصر.



ومن جهته، قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكي، في كلمته خلال الاحتفالية، "إن يوم الطبيب المصري يهدف إلى تكريم الأطباء الذين يثبتون يوما بعد يوم كفاءتهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى، وقد بذلوا جهودا كبيرة لإرساء قواعد الطب في مصر، وغرسوا ووطنوا كل التقنيات الحديثة بالطب، وأظهروا تفانيهم في القيام بدورهم الإنساني في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع".



ونوه بأن الأطباء المصريين يشكلون ركيزة أساسية في النظام الصحي، مؤكدا السعى دائمًا لتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.. وأضاف: "الأطباء هم فخر للوطن بجهودهم وعطائهم المهني والإنساني، وجهودهم وتفانيهم عزز مكانة مصر في مجال الرعاية الصحية عالميا".



وأوضح أن القطاع الطبي حقق إنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى حرص الرئيس على بناء الإنسان واستثمار قدراته إيمانا بأهمية إرساء منظومة صحية متكاملة زاخرة بالكفاءات والإمكانات والجاهزية والتميز ضمن بيئة محفزة وداعمة للكوادر الصحية الوطنية، وتمثلت هذه الجهود في تطوير البنية التحتية الصحية، وتحسين التجهيزات الطبية وتوفير التقنيات الحديثة، وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي للكوادر الصحية، والتعاون الوثيق مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، والسعي لتحقيق تغطية صحية شاملة وعادلة لجميع المواطنين.



ولفت إلى أن الإنجازات التي حققها الأطباء المصريون في السنوات الأخيرة تعكس الكفاءة والخبرة العالية التي يتمتعون بها، كما تبرز قدرتهم على تعزيز مستوى الرعاية الصحية ورفع معايير الجودة.



وأكد السبكي أن هذه الاحتفالية المميزة التي تكرم الطبيب المصري وتسلط الضوء على الرعاية الصحية في مصر، تعد أيضا منصة مثالية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الفاعلين في قطاع الرعاية الصحية، مشددا على أهمية دور الرعاية الصحية في تحقيق التنمية المستدامة وتأمين مستقبل صحي أفضل للمواطنين، ومواصلة العمل على تحسين الأداء وتعزيز التعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمؤسسات الدولية من أجل تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.



وفي ختام كلمته، هنأ السبكي الأطباء المصريين على إنجازاتهم العظيمة، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل نحو تحقيق رؤية صحية مستدامة ومستقبل صحي أفضل للمواطنين.



ومن جانبه، قال سفير اليابان لدى مصر السفير أوكا هيروشي "إن الأطباء المصريين حققوا تميزا وتفردا في تقديم الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية المتطورة"، منوها بأن مصر تشتهر بتاريخها العريق في مجال الطب، كما يعد الأطباء المصريون من بين أفضل الكفاءات الطبية في العالم.



وأضاف: "نحن في اليابان نقدر ونحترم الجهود المتواصلة التي يبذلها الأطباء المصريون في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمجتمع المصري، ونعبر عن تقديرنا العميق للتعاون الوثيق بين مصر واليابان في مجال الصحة"، مؤكدا استمرار التعاون المشترك لتعزيز الخدمات الطبية والتقدم الصحي والتبادل العلمي والتكنولوجي بين البلدين، والعمل المشترك في مجالات التدريب والبحث الطبي.



وأعرب عن أمنيته للأطباء المصريين بتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في مسيرتهم المهنية، والاستعداد للمساهمة بكل ما يستطيعون لدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الصدد.



وبدوره، قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي "إن الأطباء هم عماد النظام الصحي، وهم الذين يواجهون التحديات اليومية ويضعون حياتهم في خدمة المرضى.. والاحتفال بالطبيب المصري هو رسالة شكر وعرفان للكوادر الصحية، واعتراف بجهودهم المستمرة ومساهماتهم القيمة في مجال الصحة".



وأكد أن الطب مهنة إنسانية تتجلى فيها خدمة الناس، وأن أطباء مصر هم نموذج يُحتذى به في العطاء ويمثلون طاقة أمل، خاصة وقت الأزمات والجوائح الصحية، منوها بالدور الذي يلعبه الأطباء المصريون في تطوير الممارسات الطبية وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين نتائج العلاج والوقاية من الأمراض.



وشدد نقيب الأطباء على أن التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية هو مفتاح تحقيق نجاحنا المشترك في تحسين الصحة والعمل على بناء مستقبل صحي أفضل.