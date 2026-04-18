بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع يولي أهمية قصوى لترشيد الاستهلاك وخفض النفقات، بما يحقق وفرًا يتم توجيهه لدعم خطط التطوير ورفع الكفاءة وتحسين الأداء بمختلف الأنشطة.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة السهام البترولية، التي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، بحضور قيادات وزارة البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد الوزير، على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحويل أسطول مركبات الشركة للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في برامج التوعية وورش العمل للسائقين ومقاولي النقل، بما يعزز الالتزام بمفاهيم القيادة الآمنة والسلامة على الطرق.

كما وجّه الشكر للهيئة المصرية العامة للبترول على جهودها في حوكمة وضبط منظومة تداول المنتجات البترولية، ولشركة السهام على ما حققته من مؤشرات متميزة في مجالات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير آمنة كإجراء استباقي للحد من الحوادث.

وخلال الجمعية، استعرض المهندس محمود القفاص، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال، مشيرًا إلى تحقيق نمو في الأرباح تجاوز 27% بنهاية عام 2025.

وأوضح أنه تم نقل نحو 4.7 مليار لتر من المنتجات البترولية السائلة، و957 ألف طن من غاز البوتاجاز، من خلال أسطول يضم 362 وحدة نقل (تريلات ولواري) تغطي مختلف مناطق الجمهورية، بإجمالي مسافات تشغيل بلغت 56 مليون كيلومتر.

وأشار إلى أن الشركة تحتفظ بمكانة رائدة في السوق، بحصة تبلغ نحو 17.5% من نقل المنتجات البترولية السائلة، و65% من نقل غاز البوتاجاز على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى تحقيق معدلات متميزة في السلامة، حيث سجلت الشركة نحو 3.81 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع وفيات ناتجة عن العمل، إلى جانب سعيها للحصول على شهادات الأيزو في مجالات البيئة (ISO 14001)، والسلامة والصحة المهنية (ISO 45001)، وسلامة الطرق (ISO 39001)، والمسؤولية المجتمعية (ISO 26000).

وأضاف أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعات للوقود الحيوي بمحافظة أسيوط، مع تزويد جميع سياراتها وسيارات المقاولين بأنظمة تتبع لحظي (GPS) لتعزيز كفاءة التشغيل وضمان سلامة الرحلات.

وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، أوضح أنه تم توفير نحو ألف فرصة تدريبية للعاملين، إلى جانب استخدام أجهزة المحاكاة الحديثة لتدريب السائقين على أساليب القيادة الآمنة والدفاعية.

واختتم رئيس الشركة بالتأكيد على استمرار خطة تحديث الأسطول مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة، بما يدعم تحقيق نتائج متميزة وتعزيز القدرة التنافسية في نشاط نقل المنتجات البترولية.