القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟ .. الإفتاء تجيب
دعاء أول أيام ذو القعدة لتفريج الكرب.. أدركه بـ 7 كلمات
مسح كوني مذهل يرسم أدق خريطة للفضاء.. 47 مليون مجرة في صورة ثلاثية الأبعاد للكون| إيه الحكاية
نتنياهو: لولا العمليات العسكرية لامتلكت إيران سلاحا نوويا
لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025

وزير البترول فى اجتماع مع شركة السهام البترولية
وزير البترول فى اجتماع مع شركة السهام البترولية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع يولي أهمية قصوى لترشيد الاستهلاك وخفض النفقات، بما يحقق وفرًا يتم توجيهه لدعم خطط التطوير ورفع الكفاءة وتحسين الأداء بمختلف الأنشطة.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة السهام البترولية، التي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، بحضور قيادات وزارة البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد الوزير، على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحويل أسطول مركبات الشركة للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في برامج التوعية وورش العمل للسائقين ومقاولي النقل، بما يعزز الالتزام بمفاهيم القيادة الآمنة والسلامة على الطرق.

كما وجّه الشكر للهيئة المصرية العامة للبترول على جهودها في حوكمة وضبط منظومة تداول المنتجات البترولية، ولشركة السهام على ما حققته من مؤشرات متميزة في مجالات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير آمنة كإجراء استباقي للحد من الحوادث.

وخلال الجمعية، استعرض المهندس محمود القفاص، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال، مشيرًا إلى تحقيق نمو في الأرباح تجاوز 27% بنهاية عام 2025.

وأوضح أنه تم نقل نحو 4.7 مليار لتر من المنتجات البترولية السائلة، و957 ألف طن من غاز البوتاجاز، من خلال أسطول يضم 362 وحدة نقل (تريلات ولواري) تغطي مختلف مناطق الجمهورية، بإجمالي مسافات تشغيل بلغت 56 مليون كيلومتر.

وأشار إلى أن الشركة تحتفظ بمكانة رائدة في السوق، بحصة تبلغ نحو 17.5% من نقل المنتجات البترولية السائلة، و65% من نقل غاز البوتاجاز على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى تحقيق معدلات متميزة في السلامة، حيث سجلت الشركة نحو 3.81 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع وفيات ناتجة عن العمل، إلى جانب سعيها للحصول على شهادات الأيزو في مجالات البيئة (ISO 14001)، والسلامة والصحة المهنية (ISO 45001)، وسلامة الطرق (ISO 39001)، والمسؤولية المجتمعية (ISO 26000).

وأضاف أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعات للوقود الحيوي بمحافظة أسيوط، مع تزويد جميع سياراتها وسيارات المقاولين بأنظمة تتبع لحظي (GPS) لتعزيز كفاءة التشغيل وضمان سلامة الرحلات.

وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، أوضح أنه تم توفير نحو ألف فرصة تدريبية للعاملين، إلى جانب استخدام أجهزة المحاكاة الحديثة لتدريب السائقين على أساليب القيادة الآمنة والدفاعية.

واختتم رئيس الشركة بالتأكيد على استمرار خطة تحديث الأسطول مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة، بما يدعم تحقيق نتائج متميزة وتعزيز القدرة التنافسية في نشاط نقل المنتجات البترولية.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الخدمات

إيهاب واصف

تراجع أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

الذهب

59 % من سوق الذهب في مصر يتجه للانكماش.. السبائك تقود تحولًا غير مسبوق نحو الاستثمار

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد