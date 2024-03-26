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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة

فرانشيسكا ألبانيز
فرانشيسكا ألبانيز

قالت المبعوثة الخاصة إلى فلسطين عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إنها تعتقد أن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة تشكل "إبادة جماعية"، ودعت إلى فرض حظر دولي على الأسلحة عليها.

وفي أخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع في اليوم الـ172 على التوالي إلى 32414 شهيد و74787 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 81 شهيد و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانزا إسرائيل قطاع غزة إبادة جماعية

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